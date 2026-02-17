«Ак Барс» объявил состав на гостевой матч с «Авангардом»

Встреча начнется в 16:30 по московскому времени

«Ак Барс» определился с составом на матч с «Авангардом» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча состоится в Омске и начнется в 16:30 по московскому времени.

В состав «Ак Барса» вернулся после травмы нападающий Михаил Фисенко, который сыграет в третьем звене с Григорием Денисенко и Дмитрием Яшкиным. В воротах с первых минут выйдет Тимур Билялов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Состав «Ак Барса»: Билялов (Арефьев) — Барабанов — Сафонов — Галимов, Лямкин — Миллер; Хмелевский — Семенов — Тодд, Карпухин — Марченко; Денисенко — Фисенко — Яшкин, Ст. Терехов — Яруллин; Дыняк — Кателевский — Пустозеров, Потапов — Бардин.

В прямом эфире матч из Омска покажут телеканалы ТНВ и «ТНВ-Планета» в 16:30 мск.

«Авангард» занимает второе место в Восточной конференции, «Ак Барс» идет на Востоке третьим.

Зульфат Шафигуллин