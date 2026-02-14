Российский фигурист Петр Гуменник занял шестое место на Олимпиаде в Милане

Илья Малинин, считавшийся одним из фаворитов турнира, допустил серьезные ошибки в произвольной программе, упав дважды, и в итоге занял лишь восьмое место

На Олимпийских играх в Милане завершились соревнования по фигурному катанию среди мужчин в одиночном катании. Российский спортсмен Петр Гуменник показал шестой результат, набрав по сумме короткой и произвольной программ 271,21 балла (86,72 за короткую программу и 184,49 за произвольную).

В своей произвольной программе Петр Гуменник продемонстрировал сложный технический контент, включивший четверной флип, четверной лутц, четверной риттбергер, четверной сальхов в каскаде с тройным тулупом, четверной сальхов в комбинации с двумя двойными акселями, тройной аксель и каскад из тройного лутца и двойного риттбергера.

Победу сенсационно одержал представитель Казахстана Михаил Шайдоров, набравший впечатляющие 291,58 балла (92,94 за короткую программу и 198,64 за произвольную). Серебряным призером стал японский фигурист Юма Кагияма с результатом 280,06 балла (103,07 + 176,99), а бронзовую медаль завоевал его соотечественник Сюн Сато, набравший 274,90 балла (88,70 + 186,20).

Примечательно, что двукратный чемпион мира и победитель командного турнира Олимпиады американец Илья Малинин, считавшийся одним из фаворитов турнира, допустил серьезные ошибки в произвольной программе, упав дважды, и в итоге занял лишь восьмое место с результатом 264,49 балла (108,16 + 156,33).



Ранее на Олимпийский играх завершился командный турнир по фигурному катанию. Грузинская сборная, за которую выступали воспитанники российской школы фигуристов, финишировала четвертой. «Реальное время» рассказывает о турнире, ставшем украшением первых дней Олимпийских игр и лучшим в исторической ретроспективе.



Наталья Жирнова