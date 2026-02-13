Черчесов: «Меня удивила отставка Рахимова из «Рубина», команда прибавляла»

Рулевой «Ахмата» отреагировал на смену главного тренера в казанском футбольном клубе

Фото: Динар Фатыхов

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов выразил удивление отставке Рашида Рахимова из казанского «Рубина». По его словам, специалист собрал крепкую команду в Казани и логичнее было дать доработать до конца текущего сезона.

Рахимов был отправлен в отставку с поста главного тренера «Рубина» в январе 2026 года односторонним решением клуба.

— Что произошло в «Рубине», пусть они лучше сами расскажут. Но для меня эта отставка стала удивлением. Не знаю всех нюансов, но со стороны видел, как Рахимов собрал команду и вывел в РПЛ. «Рубин» прибавлял у него. В моем понимании, логично было сезон доработать и уже на следующий предпринимать какие-то новые шаги. Где бы Рашид ни работал, он везде давал результат, — сказал Черчесов «Чемпионату».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

С января 2026 года новым главным тренером «Рубина» является испанский специалист Франк Артига. Под его руководством команда выиграла все четыре матча на зимних сборах в Турции.

По итогам первой части сезона «Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) с 23 очками в 18 турах. Следующий матч казанская команда проведет 28 февраля против махачкалинского «Динамо».

Зульфат Шафигуллин