«Рубин» объявил состав на матч с «Пахтакором» на сборе в Турции

Пятый матч казанской команды под руководством испанского тренер Франка Артиги

«Рубин» определился с составом на контрольный матч с узбекистанским «Пахтакором» в рамках третьего сбора в Турции. Игра начнется в 16:30 по московскому времени.

В составе отсутствуют травмированные Мирлинд Даку и Угочукву Иву. В атаке вышел Жак Сиве, под ним — Дардан Шабанхаджай, в воротах — Евгений Ставер.

Состав «Рубина»: Ставер — Рожков, Лобов, Вуячич, Грицаенко, Арройо — Иванов, Апшацев, Ходжа — Шабанхаджай, Сиве.

Встречу из Турции в прямом эфире покажут в соцсетях казанского «Рубина» в 16:30 по мск.

Ранее казанская команда выиграла все четыре контрольных матча на сборах под руководством Франка Артиги. «Рубин» в январе — феврале обыграл сербский ИМТ (3:1), македонскую «Стругу» (2:0), казахстанский «Женис» (2:0) и узбекистанский «Навбахор» (2:0).

Зульфат Шафигуллин