УНИКС досрочно вышел в «Финал четырех» Winline Basket Cup, разгромив боснийскую «Игокею»

Главными героями встречи в составе казанцев стали Пэрис Ли, а также Тай Брюэр

Фото: Динар Фатыхов

УНИКС продолжил победное шествие в рамках внутрисезонного турнира Winline Basket Cup. В выездном матче подопечные Велимира Перасовича уверенно обыграли боснийскую «Игокею» со счетом 88:72. Эта победа стала второй в истории противостояния команд — в обоих случаях сильнее оказывались казанцы.

Благодаря этому успеху УНИКС досрочно гарантировал себе первое место в группе Б и путевку в «Финал четырех». Примечательно, что боснийский коллектив на этом турнире пока не смог одержать ни одной победы, что контрастирует с их результатами в Адриатической лиге. Там команда Ненада Стефановича идет на восьмой строчке, имея в активе 8 побед в 17 турах.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru



Главными героями встречи в составе казанцев стали Пэрис Ли, набравший 22 очка и сделавший 7 передач, а также Тай Брюэр: 21 очко, 6 подборов и 6 перехватов. Под кольцом традиционно доминировали Маркус Бингэм (15 очков + 5 подборов) и Джален Рейнольдс (14 очков + 7 подборов). У хозяев самым результативным стал Нэйт Пьер-Луи с 17 очками.

Теперь казанцам предстоит переключиться на регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ: 21 февраля в 15:00 мск УНИКС сыграет в Саратове против «Автодора». Следующий же матч в рамках турнира пройдет в Казани 26 марта — соперником станет питерский «Зенит».



Рената Валеева