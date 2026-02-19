«Рубин» официально арендовал чилийца Начо из «Сочи»

Аренда полузащитника рассчитана до конца текущего сезона

Фото: Реальное время

«Рубин» объявил переходе в аренду полузащитника «Сочи» Игнасио Сааведры (Начо). Информация опубликована в официальных ресурсах казанского клуба.

Стороны договорились об аренде Начо до конца текущего сезона. За «Рубин» футболист будет выступать под 7-м игровым номером.

Ранее 27-летний Начо играл за чилийский «Универсидад Католика», а также за «Сочи». Футболист является четырехкратным победителем чемпионата Чили.

В нынешнем сезоне Начо провел 22 матча за «Сочи» во всех турнирах, забил четыре гола и отдал один ассист.

До завершения зимнего трансферного окна в России осталось несколько часов. Дедлайн — 20 февраля.

Зульфат Шафигуллин