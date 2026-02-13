Новости спорта

18:38 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

УЕФА выплатил РФС 9 млн евро солидарных выплат за прошлый сезон

09:23, 13.02.2026

Около половины суммы — за неучастие российских клубов в еврокубках

УЕФА выплатил РФС 9 млн евро солидарных выплат за прошлый сезон
Фото: Динар Фатыхов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выплатил Российскому футбольному союзу (РФС) 9,474 млн евро выплат солидарности. Выплаты перечислены за прошлый сезон-2024/25.

Данные опубликованы в официальном финансовом отчете УЕФА по итогам конгресса в Брюсселе.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Солидарные выплаты УЕФА поступили на счета РФС по трем пунктам. Около половины суммы — за неучастие российских клубов в еврокубках.

  • 2,5 млн евро по программе «Хет-трик» — для помощи в развитии футбола в стране с 2024 по 2028 годы;
  • 2,75 млн евро — за успехи в программе «Хет-трик»;
  • 4,224 млн евро — за неучастие российских клубов в еврокубках.

Напомним, с весны 2022 года российские клубы и сборные отстранены от международных футбольных турниров из-за ситуации вокруг Украины.

Зульфат Шафигуллин

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

СпортФутбол Татарстан

Новости партнеров

Читайте также