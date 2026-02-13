УЕФА выплатил РФС 9 млн евро солидарных выплат за прошлый сезон
Около половины суммы — за неучастие российских клубов в еврокубках
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выплатил Российскому футбольному союзу (РФС) 9,474 млн евро выплат солидарности. Выплаты перечислены за прошлый сезон-2024/25.
Данные опубликованы в официальном финансовом отчете УЕФА по итогам конгресса в Брюсселе.
Солидарные выплаты УЕФА поступили на счета РФС по трем пунктам. Около половины суммы — за неучастие российских клубов в еврокубках.
- 2,5 млн евро по программе «Хет-трик» — для помощи в развитии футбола в стране с 2024 по 2028 годы;
- 2,75 млн евро — за успехи в программе «Хет-трик»;
- 4,224 млн евро — за неучастие российских клубов в еврокубках.
Напомним, с весны 2022 года российские клубы и сборные отстранены от международных футбольных турниров из-за ситуации вокруг Украины.
