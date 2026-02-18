Алексей Кеняйкин стал игроком казанского «Рубина»

Вратарь подписал контракт до лета 2028 года

Фото: предоставлено пресс-службой ФК "Рубин"

27-летний вратарь Алексей Кеняйкин официально стал игроком казанского «Рубина». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Кеняйкин перешел в статусе свободного агента, контракт заключен до лета 2028 года. Вратарь будет выступать под номером 1.

О том, что «Рубин» близок к подписанию контракта с вратарем Алексеем Кеняйкиным, стало известно в начале февраля. Голкипер занимается с казанской командой с самого первого сбора в Турции.

Кеняйкин ранее выступал в Российской премьер-лиге (РПЛ) за «Оренбург» и московское «Торпедо». Последним клубом вратаря была ульяновская «Волга», где голкипер пропустил 20 мячей в 12 матчах Первой лиги.

Денис Петров