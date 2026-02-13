Белозеров побил снайперский рекорд нижнекамского «Нефтехимика»

Нападающий забросил 25-ю шайбу в текущем сезоне

Нападающий «Нефтехимика» Андрей Белозеров побил клубный рекорд по голам за один регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Рекордная шайба была заброшена хоккеистом в матче с «Сочи» (3:5) в Нижнекамске.

Гол стал для Белозерова рекордным — 25-м в текущем сезоне. Ранее рекорд «Нефтехимика» по заброшенным шайбам за одну «регулярку» принадлежал Рихарду Гюнге и Максиму Пестушко — по 24.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также Белозеров установил личный рекорд по очкам за один чемпионат, набрав 45-й балл за результативность. В активе нападающего 25 шайб и 20 ассистов, он является лучшим бомбардиром «Нефтехимика» в нынешнем сезоне КХЛ.



Белозеров выступает за нижнекамскую команду с 2022 года, перейдя из системы тольяттинской «Лады». В КХЛ нападающий выступал только за «Нефтехимик».

Зульфат Шафигуллин