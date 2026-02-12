«Ак Барс» сыграет в Казани с «Торпедо» в матче КХЛ

Встреча начнется в 19.00 по московскому времени

Сегодня «Ак Барс» сыграет в Казани с нижегородским «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Хоккейный поединок начнется в 19.00 по московскому времени.

«Ак Барс» занимает третье место в Восточной конференции с 73 очками в 54 матчах. Казанская команда досрочно пробилась в плей-офф Кубка Гагарина, став недосягаемой для девятой строчки турнирной таблицы Востока.

«Торпедо» идет четвертым в Западной конференции с 69 очками в 55 матчах. В шести последних играх чемпионата нижегородцы одержали всего две победы.

Всего в КХЛ команды провели 45 очных поединков, из них 32 матча завершились победой «Ак Барса». В прошлом сезоне «Торпедо» победило в Казани со счетом 5:1, а «барсы» выиграли в Нижнем Новгороде по буллитам 3:2.

В прямом эфире игру из Казани покажут телеканалы ТНВ и «ТНВ-Планета» в 19.00 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин