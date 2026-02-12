Бенефис Рейнольдса и валидольный клатч: УНИКС дома вырвал победу у «Пармы»

У Джалена на счету 30 очков, у Маркуса Бингэма — дабл-дабл

Фото: Динар Фатыхов

Казанский УНИКС в драматичном домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ одолел пермскую «Парму» со счетом 74:72. Эта победа позволила казанцам повести в сезонной серии (2-1) и упрочить свое положение.

Стартовая пятерка казанцев претерпела изменения: вместо Андрея Лопатина с первых минут вышел Руслан Абдулбасиров. Именно он открыл счет в матче, который с первых секунд превратился в вязкое позиционное противостояние. Габариты пермяков в лице Фирсова и Картера стали серьезной преградой даже для звездного дуэта УНИКСа Рейнольдс — Бингэм. Первая четверть прошла в режиме «одного владения» и завершилась закономерными 18:18.

Вторая десятиминутка прошла под знаком жесткой защиты и обилия фолов. За 20 секунд до большого перерыва Абдулбасиров вновь сравнял счет, а точный двухочковый бросок Джалена Рейнольдса под сирену позволил казанцам уйти в раздевалку с минимальным преимуществом — 40:39.

Третий отрезок стал самым тяжелым для подопечных Велимира Перасовича. У УНИКСа разладилась игра с периметра, а серия потерь позволила «Парме» организовать рывок и уйти в отрыв на «+8». Положение спас точный трехочковый Михаила Беленицкого и тяжелейший проход Пэриса Ли под кольцо, который сократил отставание до -2 перед финальным штурмом — 59:61.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Развязка наступила в клатче при счете 70:70. За минуту до конца Маркус Бингэм вывел хозяев вперед. Пермяки пытались ответить через Брэндона Адамса, но его попытки были нейтрализованы агрессивной игрой Джалена Рейнольдса в краске. После того как Адамс промахнулся из-за дуги на последних секундах, УНИКС зафиксировал свою 24-ю победу в сезоне.

Лучшими у команд стали:

УНИКС: Джален Рейнольдс (30 очков + 6 подборов), Маркус Бингэм (12 очков + 12 подборов).

«Парма»: Лев Свинин (17 очков), Брэндон Адамс (15), Террелл Картер (13 + 7 подборов).

Следующая возможность увидеть лидеров УНИКСа представится 15 февраля в Москве на матче всех звезд Единой лиги ВТБ. Наставник казанцев Велимир Перасович возглавит команду «Звезд мира», за которую сыграют Маркус Бингэм и Джален Рейнольдс. В рядах «Звезд России» выступят Дмитрий Кулагин и Алексей Швед. Праздник баскетбола начнется в 17:00 мск.

В полном составе казанский коллектив соберется на паркете только 21 февраля. В этот день УНИКС отправится в Саратов на «волжское дерби» против местного «Автодора». Стартовое вбрасывание — в 15:00 мск.

Рената Валеева