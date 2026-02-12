«Ак Барс» обыграл «Торпедо» в Казани в матче КХЛ
Команда Гатиятулина одержала победу в овертайме, сравняв счет за 12 секунд до сирены
«Ак Барс» выиграл в Казани у нижегородского «Торпедо» со счетом 4:3 в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Гатиятулина одержала победу в овертайме, сравняв счет за 12 секунд до сирены.
В составе «Ак Барса» шайбы забросили Алексей Пустозеров, Григорий Денисенко и Александр Хмелевский. У «Торпедо» голы в активе Богдана Конюшкова, Максима Летунова и Егора Соколова. В овертайме в «Ак Барсе» победную шайбу забросил Митчелл Миллер.
Казанская команда остается на третьей строчке турнирной таблицы Восточной конференции.
В прошлом году «Торпедо» победило в Казани со счетом 5:1.
Следующий матч «Ак Барс» проведет 17 февраля в Омске против «Авангарда» в 16:30 по московскому времени.
«Ак Барс» — «Торпедо» — 4:3 (0:2, 1:0, 2:1, 1:0)
Голы:
0:1 — Конюшков (Фирстов, Белевич, 17:07);
0:2 — Летунов (Гончарук, Конюшков, 19:27);
1:2 — Пустозеров (Марченко, Кателевский, 34:14);
1:3 — Соколов (Конюшков, Гончарук, 44:31, 5х4);
2:3 — Денисенко (Яруллин, Терехов, 51:34);
3:3 — Хмелевский (Денисенко, Яшкин, 59:48, 6х5);
4:3 — Миллер.
