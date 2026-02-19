Никита Филиппов завоевал первую медаль для России на Олимпиаде
Ски-альпинист выиграл серебро в спринте на Олимпийских играх в Италии 2026 года
Ски-альпинист Никита Филиппов завоевал серебряную медаль в спринте на Олимпийских играх 2026 года в Италии.
Это первая медаль для сборной России на Играх 2026 года. Филиппов стал вторым в дисциплине «спринт».
