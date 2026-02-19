Новости спорта

Никита Филиппов завоевал первую медаль для России на Олимпиаде

16:36, 19.02.2026

Ски-альпинист выиграл серебро в спринте на Олимпийских играх в Италии 2026 года

Фото: скриншот из видео «Никита Филиппов | Ски-альпинизм | Олимпиада | Профайл» с канала « Okko Спорт»

Ски-альпинист Никита Филиппов завоевал серебряную медаль в спринте на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

Это первая медаль для сборной России на Играх 2026 года. Филиппов стал вторым в дисциплине «спринт».

Ранее «Реальное время» писало, что россиянка Аделия Петросян борется за олимпийское золото.

Ариана Ранцева

