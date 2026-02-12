«Ак Барс» объявил состав на матч с «Торпедо» в Казани

Яруллин вернулся в заявку команды после травмы

Фото: Реальное время

«Ак Барс» определился с составом на матч с «Торпедо» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча пройдет в Казани и начнется в 19:00 мск.

В состав «Ак Барса» впервые с 21 сентября вернулся защитник Альберт Яруллин. Все это время хоккеист лечился от травмы колена. В центре третьего звена сыграет Денис Комков, его напарниками будут Григорий Денисенко и Дмитрий Яшкин.

Состав «Ак Барса»: Билялов (Арефьев) — Барабанов — Сафонов — Галимов, Лямкин — Миллер; Хмелевский — Семенов — Тодд, Карпухин — Марченко; Денисенко — Комков — Яшкин, Ст. Терехов — Яруллин; Дыняк — Кателевский — Пустозеров, Бардин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

У «Торпедо» в заявку на игру попал экс-защитник «Ак Барса» Даниил Журавлев — он заявлен в первом звене нижегородцев.

Встречу в прямом эфире из Казани покажут телеканалы ТНВ и «ТНВ-Планета» в 19:00 мск.

В прошлом сезоне «Торпедо» разгромило «Ак Барс» в гостях со счетом 5:1.

Зульфат Шафигуллин