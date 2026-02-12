Татарстанская лыжница Непряева заняла 21-е место в олимпийской гонке на 10 км

Представительница российской сборной преодолела дистанцию за 24 минуты 45 секунд

Татарстанская спортсменка Дарья Непряева выступила в гонке с раздельным стартом на 10 километров на Олимпийских играх. Представительница российской сборной преодолела дистанцию за 24 минуты 45 секунд.

Победу в состязании одержала шведская лыжница Фрида Карлссон, показавшая результат 22 минуты 49,2 секунды. Серебряную медаль завоевала ее соотечественница Эбба Андерссон, отставшая от победительницы на 46,6 секунды. Бронзовую награду получила американка Джессика Диггинс, которая, несмотря на полученную травму (сломанное ребро в скиатлоне), смогла подняться на пьедестал почета.

Наталья Жирнова