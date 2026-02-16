Казанский «Рубин» объявил о продлении контракта с Константином Нижегородовым

Договор подписан до 2029 года

Фото: Динар Фатыхов

Казанский «Рубин» объявил о продлении контракта с Константином Нижегородовым. Договор подписан до 2029 года, объявили в пресс-службе футбольной команды.

Футболист присоединился к казанскому клубу летом 2021 года. Его дебют в составе «Рубина» состоялся 13 сентября того же года в матче против екатеринбургского «Урала», где он вышел на поле на 78-й минуте. Первый гол за команду Нижегородов забил в ноябре 2022 года в игре против нижнекамского «Нефтехимика».

В июле 2023 года футболист отправился в тульский «Арсенал» на правах аренды до конца сезона 2023/24. За новый клуб он дебютировал в июле 2023 года в матче против «Ленинградца». Однако сезон для Нижегородова получился коротким — в апреле 2024 года он получил травму мениска и пропустил остаток сезона. После завершения арендного соглашения футболист вернулся в «Рубин». Его действующий контракт рассчитан до 30 июня 2026 года.

Наталья Жирнова