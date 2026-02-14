Новый Кинер в Татарстане получит хоккейную коробку за 2,9 млн рублей
Строительство запланировано на период с 1 мая по 30 сентября
В селе Новый Кинер Арского района появится хоккейная коробка. Заказчиком работ выступает исполком Новокинерского сельского поселения. Строительство запланировано на период с 1 мая по 30 сентября 2026 года включительно, а стоимость контракта составляет 2,9 млн рублей. Такие данные размещены на портале госзакупок.
Параллельно в республике завершается подготовка к открытию центра фигурного катания, где начнет работу школа олимпийской чемпионки Алины Загитовой. По словам министра спорта Татарстана Владимира Леонова, торжественное открытие центра запланировано на День республики — 30 августа 2026 года. Уже с 1 сентября учреждение приступит к обучению первых учеников.
Кроме того, в текущем году в Татарстане заметно выросли расходы на капитальный ремонт спортивной инфраструктуры: по данным министра спорта республики Владимира Леонова, озвученным на итоговой коллегии ведомства, они увеличились на 200 млн рублей по сравнению с прошлым годом.
