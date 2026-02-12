УНИКС сегодня примет «Парму» в Казани: казанцы хотят взять реванш за поражение в ноябре

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня, 12 февраля, в Казани состоится матч между УНИКСом и пермской «Бетсити Пармой» в рамках регулярного сезона Единой лиги ВТБ. Для казанской команды эта игра — шанс взять реванш за поражение 22 ноября в Перми, когда «Парма» обыграла УНИКСа со счетом 82:90.

На момент встречи УНИКС (23–3) занимает вторую строчку турнирной таблицы. В прошедшее воскресенье казанцы одержали победу над «Локомотивом‑Кубанью» со счетом 82:79. Однако первый отрезок рулевой Велимир Перасович назвал худшим за время работы в клубе.

«Бетсити Парма» (16— 10) демонстрирует стабильный уровень игры и находится в группе команд, претендующих на выход в плей‑офф.

Сезон для «Пармы» складывается удачно: под руководством Евгения Пашутина, самого побеждающего тренера в истории Лиги, команда уже успела сотворить несколько сенсаций. В октябре пермяки обыграли двукратного чемпиона — московский ЦСКА (83:80), в ноябре взяли верх над УНИКСом (90:82), а в декабре одолели «Локомотив‑Кубань» (93:85), поднявшись с шестой на пятую строчку таблицы.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В 2026 году «Парма» выиграла четыре матча из восьми. Среди побед — уверенные результаты против «Автодора» (78:44) в Перми, а также гостевые успехи над МБА‑МАИ (83:72), «Самарой» (93:74) и «Пари Нижний Новгород» (87:62). При этом все поражения команды в текущем отрезке сезона пришлись на домашние игры: «Парма» уступила «Зениту» (77:85), ЦСКА (82:92), «Уралмашу» (85:91) и неожиданно МБА‑МАИ (73:79).



Матч пройдет в казанском «Баскет‑холле» и начнется в 19:00 мск. Трансляция доступна на VK Видео и официальном сайте Лиги ВТБ.

Рената Валеева