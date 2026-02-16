Артига — об удалении Мальдонадо: «Это агрессивный игрок, я рад, как он работает»

Тренер казанской команды прокомментировал дебют защитника за клуб

Главный тренер «Рубина» Франк Артига остался доволен дебютом защитника Дениля Мальдонадо за клуб. Футболист сыграл за казанскую команду впервые после летнего перехода.

Мальдонадо пропустил половину сезона из-за длительного восстановления от травмы. Контрольный матч с «Пахтакором» стал для него первым за «Рубин», в концовке игры защитник удалился за две желтые карточки.

— Я очень рад появлению Мальдонадо в этом матче. Это агрессивный игрок, быстрый, обладающий всеми необходимыми качествами защитника. Я рад, как он работает, — заявил Артига.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Рубин» обыграл ташкентский «Пахтакор» со счетом 2:0 в рамках контрольного матча на сборе в Турции. За казанцев по голу забили Жак Сиве и Даниил Моторин. Мальдонадо вышел на поле во втором тайме и был удален на 89-й минуте за две подряд желтые карточки.

Первый официальный матч «Рубин» проведет 28 февраля в гостях с махачкалинским «Динамо» в 19.30 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин