Артига — об удалении Мальдонадо: «Это агрессивный игрок, я рад, как он работает»

09:08, 16.02.2026

Тренер казанской команды прокомментировал дебют защитника за клуб

Фото: взято с сайта rubin-kazan.ru

Главный тренер «Рубина» Франк Артига остался доволен дебютом защитника Дениля Мальдонадо за клуб. Футболист сыграл за казанскую команду впервые после летнего перехода.

Мальдонадо пропустил половину сезона из-за длительного восстановления от травмы. Контрольный матч с «Пахтакором» стал для него первым за «Рубин», в концовке игры защитник удалился за две желтые карточки.

— Я очень рад появлению Мальдонадо в этом матче. Это агрессивный игрок, быстрый, обладающий всеми необходимыми качествами защитника. Я рад, как он работает, — заявил Артига.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Рубин» обыграл ташкентский «Пахтакор» со счетом 2:0 в рамках контрольного матча на сборе в Турции. За казанцев по голу забили Жак Сиве и Даниил Моторин. Мальдонадо вышел на поле во втором тайме и был удален на 89-й минуте за две подряд желтые карточки.

Первый официальный матч «Рубин» проведет 28 февраля в гостях с махачкалинским «Динамо» в 19.30 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин

