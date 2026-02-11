Казанский «Ак Барс» гарантировал себе участие в плей-офф Кубка Гагарина

«Амур» проиграл «Трактору» и потерял шансы догнать «барсов» в таблице Востока

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» гарантировал себе участие в предстоящем плей-офф Кубка Гагарина. Команда Анвара Гатиятулина не опустится ниже восьмой строчки турнирной таблицы Восточной конференции.

Решающим для выхода «Ак Барса» в плей-офф стало поражение «Амура» от «Трактора» в основное время со счетом 5:6. Хабаровчане потеряли все шансы догнать казанскую команду в таблице Востока. Отрыв от казанцев составляет 28 очков, что теперь является недосягаемым результатом.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Ак Барс» стал четвертым клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), гарантировавшей участие в плей-офф Кубка Гагарина в текущем сезоне. Ранее этого права добились «Металлург», «Авангард» и «Локомотив».

Свой следующий матч «Ак Барс» проведет 12 февраля в Казани с «Торпедо» в 19.00 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин