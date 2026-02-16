Легендарный хоккеист Эспозито заявил о желании вернуться в Казань

Он вспомнил визит в Татарстан и встречу с Рустамом Миннихановым

83-летний бывший форвард сборной Канады, член Зала хоккейной славы Фил Эспозито заявил, что хотел бы снова побывать в Казани и Татарстане, пишет ТАСС.

По словам Эспозито, во время визита в республику он встречался с главой Татарстана Рустамом Миннихановым и даже давал ему советы в ходе любительского хоккейного матча. В частности, хоккеист рекомендовал чаще находиться ближе к воротам, не зная в тот момент, что общается с руководителем региона.

Кроме того, Эспозито отметил, что ему также хотелось бы вновь посетить Москву и Санкт-Петербург, который, по его словам, напоминает Бостон — один из самых красивых городов США.

Фил Эспозито выступал за клуб «Бостон Брюинз» с 1967 по 1975 год и дважды становился обладателем Кубка Стэнли.

Ариана Ранцева