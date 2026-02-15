Казанский «Рубин» обыграл «Пахтакор» с голами Сиве и Моторина

Команда Артиги выиграла пятый матч из пяти на сборах в Турции и в четвертый раз подряд со счетом 2:0

«Рубин» обыграл узбекистанский «Пахтакор» со счетом 2:0 в контрольном матче на сборе в Турции. Казанская команда выиграла все игры зимой под руководством Франка Артиги, четыре последние — со счетом 2:0.

В составе «Рубина» отличились Жак Сиве и Даниил Моторин. Для россиянина этот мяч стал дебютным за казанскую команду зимой.

Первый мяч на 9-й минуте встречи забил Жак Сиве с передачи Дардана Шабанхаджая. Второй гол у Даниила Моторина в концовке матча с паса Энри Мукбы. Впервые за казанцев сыграл защитник Дениль Мальдонадо, который был удален на 88-й минуте за две желтые карточки.

«Рубин» выиграл все пять матчей на зимних сборах в Турции в 2026 году. Казанцы ранее переиграли сербский ИМТ (3:1), македонскую «Стругу» (2:0), казахстанский «Женис» (2:0) и узбекистанский «Навбахор» (2:0).

Следующий матч «Рубин» проведет 20 февраля с «Оренбургом» на сборе в Турции. В этот день команды сыграют две игры, которые состоятся в закрытом режиме. Первый официальный матч после возобновления сезона «Рубин» проведет 28 февраля в гостях с махачкалинским «Динамо».

«Рубин» — «Пахтакор» — 2:0 (1:0, 1:0)

Голы:

1:0 — 9, Сиве (Шабанхаджай);

2:0 — 85, Моторин (Мукба).

Зульфат Шафигуллин