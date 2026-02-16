Бородавко: «В марафоне от Коростелева все ждут борьбу за медали»
Старший тренер сборной России оценил шансы татарстанского лыжника на Олимпиаде
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил шансы Савелия Коростелева на марафоне в рамках Олимпийских игр — 2026.
— Думаю, в марафоне от Коростелева все ждут максимально высоких результатов — борьбы за топ-5 или даже за медаль. В скиатлоне он был совсем близок к подиуму, следовательно, способен на это, — сказал Бородавко пресс-службе Олимпийского комитета России (ОКР).
Татарстанские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева выступают на Олимпийских играх — 2026 в Милане в нейтральном статусе. Они единственные спортсмены из сборной России по лыжам, получившие путевку на Игры.
Последней гонкой на Олимпийских играх — 2026 станет марафон на 50 км, мужчины стартуют 21 февраля в 13:00 мск, женщины — 22 февраля в 12:00 мск.
