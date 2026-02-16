Бородавко: «В марафоне от Коростелева все ждут борьбу за медали»

Старший тренер сборной России оценил шансы татарстанского лыжника на Олимпиаде

Фото: Реальное время

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил шансы Савелия Коростелева на марафоне в рамках Олимпийских игр — 2026.

— Думаю, в марафоне от Коростелева все ждут максимально высоких результатов — борьбы за топ-5 или даже за медаль. В скиатлоне он был совсем близок к подиуму, следовательно, способен на это, — сказал Бородавко пресс-службе Олимпийского комитета России (ОКР).

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Татарстанские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева выступают на Олимпийских играх — 2026 в Милане в нейтральном статусе. Они единственные спортсмены из сборной России по лыжам, получившие путевку на Игры.

Последней гонкой на Олимпийских играх — 2026 станет марафон на 50 км, мужчины стартуют 21 февраля в 13:00 мск, женщины — 22 февраля в 12:00 мск.

Зульфат Шафигуллин