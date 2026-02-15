Казанский «Рубин» сыграет контрольный матч с «Пахтакором» в Турции

Встреча начнется в 16.30 по московскому времени

Сегодня «Рубин» сыграет с узбекистанским «Пахтакором» в контрольном матче на сборе в Турции. Встреча начнется в 16.30 по московскому времени.

В субботу «Рубин» начал третий заключительный зимний сбор в турецком Белеке. До возобновления сезона (28 февраля матч с махачкалинским «Динамо») команда проведет три контрольных поединка.

Перед началом зимних сборов в январе клуб сменил главного тренера, уволив Рашида Рахимова. Под руководством испанца Франка Артиги «Рубин» выиграл все четыре товарищеских матча в Белеке, обыграв сербский ИМТ (3:1), македонскую «Стругу» (2:0), казахстанский «Женис» (2:0) и узбекистанский «Навбахор» (2:0).

Матч с «Пахтакором» начнется в 16.30 по мск и будет показан в соцсетях казанского «Рубина» в прямом эфире.

Зульфат Шафигуллин