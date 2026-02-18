Банк России описал типичный портрет главы финорганизации
Это мужчина 50 лет с высшим образованием и стажем в должности около пяти лет
Банк России подготовил обобщенный портрет руководителя финансовой организации на основе данных о единоличных исполнительных органах кредитных и страховых организаций, негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовых и управляющих компаний.
Согласно материалам регулятора, типичный руководитель финансовой организации — мужчина в возрасте 50 лет с высшим образованием, который занимает свою должность в среднем около пяти лет.
В Банке России также отметили, что две трети руководителей в финансовом секторе — мужчины, при этом доля женщин за последние годы немного увеличилась. Большинство управленцев имеют высшее экономическое образование, тогда как реже всего встречается образование в сфере информационных технологий.
Кроме того, почти 20% глав компаний владеют акциями или долями организаций, которыми они руководят.
