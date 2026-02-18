В Татарстане выделили 1,9 млн рублей на обслуживание системы оповещения

Эксплуатационно-технические работы планируется завершить к 31 декабря 2026 года

Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям в Татарстане объявило тендер на оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию региональной системы оповещения населения (С-28, С-40). Об этом свидетельствуют данные на сайте госзакупок.

Бюджет работ составляет 1 906 865,76 рубля. Планируется, что все работы будут завершены до 31 декабря 2026 года.

Ариана Ранцева