В Зеленодольске завершены работы на месте обрушения кровли распределительного центра сети «Магнит»
Поисковые работы проведены полностью, пострадавших и погибших не обнаружено
Специалисты МЧС России завершили работы на месте обрушения распределительного центра сети «Магнит» в Зеленодольске.
Работы продолжались до 18:20. Пожарно-спасательные подразделения разбирали завалы снежной массы и строительных конструкций с привлечением трех единиц инженерной техники — погрузчиков. Поисковые работы выполнены полностью, пострадавших и погибших под завалами не обнаружено.
Ранее пресс-служба компании сообщила, что обрушение кровли в РЦ не повлияет на снабжение магазинов в Татарстане.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».