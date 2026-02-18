В Зеленодольске завершены работы на месте обрушения кровли распределительного центра сети «Магнит»

Поисковые работы проведены полностью, пострадавших и погибших не обнаружено

Фото: предоставлено ГУ МЧС РФ по Татарстану

Специалисты МЧС России завершили работы на месте обрушения распределительного центра сети «Магнит» в Зеленодольске.

Работы продолжались до 18:20. Пожарно-спасательные подразделения разбирали завалы снежной массы и строительных конструкций с привлечением трех единиц инженерной техники — погрузчиков. Поисковые работы выполнены полностью, пострадавших и погибших под завалами не обнаружено.

Ранее пресс-служба компании сообщила, что обрушение кровли в РЦ не повлияет на снабжение магазинов в Татарстане.

Ариана Ранцева