Путин назвал демографию национальным приоритетом России

Заявление сделано на совещании по модернизации первичного звена здравоохранения

Владимир Путин заявил, что демографическое развитие и сбережение народа являются национальным приоритетом России на годы вперед. Об этом он сообщил на совещании с членами правительства России, посвященном ходу модернизации первичного звена здравоохранения, пишет ТАСС.

Президент подчеркнул, что современные и хорошо оснащенные больницы, поликлиники, онкологические диспансеры и диагностические лаборатории имеют ключевое значение для поддержки семей, материнства и детства, заботы о старшем поколении и повышения качества жизни граждан. По его словам, развитие медицинской инфраструктуры напрямую связано с решением задач демографической политики.

Ранее «Реальное время» писало, что в Татарстане расширили меры поддержки многодетных семей и семей с детьми-инвалидами.

Ариана Ранцева