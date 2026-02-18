Новости общества

16:59 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Путин назвал демографию национальным приоритетом России

21:04, 18.02.2026

Заявление сделано на совещании по модернизации первичного звена здравоохранения

Путин назвал демографию национальным приоритетом России
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Владимир Путин заявил, что демографическое развитие и сбережение народа являются национальным приоритетом России на годы вперед. Об этом он сообщил на совещании с членами правительства России, посвященном ходу модернизации первичного звена здравоохранения, пишет ТАСС.

Президент подчеркнул, что современные и хорошо оснащенные больницы, поликлиники, онкологические диспансеры и диагностические лаборатории имеют ключевое значение для поддержки семей, материнства и детства, заботы о старшем поколении и повышения качества жизни граждан. По его словам, развитие медицинской инфраструктуры напрямую связано с решением задач демографической политики.

Ранее «Реальное время» писало, что в Татарстане расширили меры поддержки многодетных семей и семей с детьми-инвалидами.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также