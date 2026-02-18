Почти 77% жителей Казани регулярно делают покупки в интернете

Онлайн-реклама влияет на выбор товаров и услуг для 66% опрошенных

Фото: Артем Дергунов

Эксперты «Авито Работы» и «Авито Рекламы» провели опрос среди более 7 тыс. работающих жителей России, чтобы изучить роль онлайн-рекламы и привычки интернет-покупателей.

В Казани большинство респондентов делают покупки в интернете регулярно: 28% заказывают несколько раз в неделю, 26% — несколько раз в месяц, 14% — раз в неделю, 9% — ежедневно. Чаще всего покупки совершают вечером дома (38%) или без привязки ко времени (45%).

Онлайн-реклама оказывает заметное влияние на выбор товаров и услуг: 66% жителей Казани учитывают ее при принятии решения, включая 3%, для которых реклама является основным фактором, и 35%, воспринимающих ее как дополнительный ориентир. При этом 34% респондентов не ориентируются на рекламу при покупках.

Ариана Ранцева