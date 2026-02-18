ЦИК Татарстана готовится к парламентским выборам 2026 года

Будут задействованы 65 территориальных и более 2 700 участковых комиссий

Фото: Динар Фатыхов

В сентябре 2026 года в России пройдут выборы депутатов Государственной думы девятого созыва. По данным ЦИК России на 1 января 2026 года, право голоса имеют 111 287 092 человека.

В Татарстане к проведению выборов будут задействованы 65 территориальных и более 2 700 участковых избирательных комиссий, около 22 тыс. членов избиркомов. Избирательным правом обладают свыше 2,9 млн жителей республики.

Руководитель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев отметил, что впервые голосовать смогут более 43 тыс. молодых жителей республики. Центризбирком реализует образовательные проекты, конкурсы и встречи со студентами и школьниками, а также координирует работу Клубов молодых избирателей для формирования интереса молодежи к выборам и чувства ответственности за будущее.



Ариана Ранцева