В Татарстане завершили реставрацию мечети перед Рамаданом

Полумесяц установлен на минарете, укреплен фундамент и восстановлены крыша и сруб

Фото: Радиф Кашапов

В селе Айбаш Высокогорского района установили полумесяц на минарете отреставрированной исторической деревянной мечети в преддверии Рамадана. Здание начала XX века признано объектом культурного наследия регионального значения и является образцом татарской сельской архитектуры.

Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Реставрационные работы начались в 2023 году и включали укрепление фундамента, полную реставрацию сруба, перекрытий и крыши, замену минарета, строительство тахаратханы. Для сохранения исторического облика использовались архивные фотографии и традиционные технологии.

Ранее «Реальное время» писало, что в Татарстане направили рекордные 5,6 млрд рублей на охрану ОКН.



Ариана Ранцева