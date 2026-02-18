Новости общества

В Татарстане завершили реставрацию мечети перед Рамаданом

18:51, 18.02.2026

Полумесяц установлен на минарете, укреплен фундамент и восстановлены крыша и сруб

Фото: Радиф Кашапов

В селе Айбаш Высокогорского района установили полумесяц на минарете отреставрированной исторической деревянной мечети в преддверии Рамадана. Здание начала XX века признано объектом культурного наследия регионального значения и является образцом татарской сельской архитектуры.

Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Реставрационные работы начались в 2023 году и включали укрепление фундамента, полную реставрацию сруба, перекрытий и крыши, замену минарета, строительство тахаратханы. Для сохранения исторического облика использовались архивные фотографии и традиционные технологии.

Ранее «Реальное время» писало, что в Татарстане направили рекордные 5,6 млрд рублей на охрану ОКН.

Ариана Ранцева

