В Казани очистка крыши хрущевки от снега альпинистами может стоить 100 тысяч рублей

При этом средняя стоимость работ составляет 70 рублей за квадратный метр

Фото: Динар Фатыхов

В Казани стоимость вызова профессиональных альпинистов для очистки крыш варьируется в среднем от 5 тысяч рублей за выезд. Некоторые компании устанавливают расценки исходя из площади обрабатываемой поверхности.

Как выяснило «Реальное время», изучив бесплатный сервис для размещения объявлений, стандартная очистка крыши хрущевки с четырьмя подъездами (около 1 000 квадратных метров) может обойтись управляющим компаниям примерно в 70—100 тысяч рублей. При этом средняя стоимость работ составляет 70 рублей за квадратный метр.

Для современных многоэтажек высотой 16—17 этажей с площадью кровли 2—3 тысячи квадратных метров расходы на очистку могут достигать 140—210 тысяч рублей. Владельцам коммерческих помещений площадью 150—300 квадратных метров услуги специалистов обходятся значительно дешевле — в пределах 10,5—21 тысячи рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Важно отметить, что все работники профильных компаний имеют необходимые разрешения на высотные работы и проходят специальный инструктаж. При этом спрос на подобные услуги настолько высок, что работы некоторых организаций уже расписаны на месяц вперед, а отдельные компании устанавливают повышенные расценки до 250 рублей за квадратный метр.

В Татарстане фиксируют уже не первый случай обрушения крыш различных зданий: школы, многоквартирного дома, поликлиники, а сегодня произошло обрушение крыши склада, пострадал человек. После этого раис Татарстана Рустам Минниханов поручил службам усилить контроль за содержанием кровель в период обильных осадков.

Возникает вопрос: кто ответственен за состояние крыш домов, коммерческих и муниципальных зданий? Об этом и о том, сколько стоят услуги уборки снега с кровли здания и как пополнить штат сотрудников подготовленными специалистами, — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова