Мэрия Казани напомнила об ответственности за чистку козырьков балконов

Жильцы должны следить за своими конструкциями, для очистки можно пригласить специализированную организацию

Фото: Динар Фатыхов

В Московском районе Казани произошел сход снега с самодельного козырька балкона на припаркованный автомобиль, в результате чего пострадала женщина за рулем, сообщила мэрия.

В сообщении городских властей уточняется, что за состоянием самовольно остекленных балконов, установленных жителями козырьков и кондиционеров следят сами собственники. В то время как крыша дома находится в ведении управляющей компании. Для очистки балконных козырьков владельцы могут обратиться к специализированным организациям или проконсультироваться с УК.

Ариана Ранцева