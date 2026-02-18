Прокуратура Татарстана усилила контроль за уборкой снега и наледи
Проверки охватывают коммунальные службы, УК, собственников и арендаторов зданий
По поручению прокурора Татарстана Альберта Суяргулова районные и городские прокуроры проводят проверки коммунальных служб, управляющих компаний, а также собственников и арендаторов зданий, отвечающих за уборку снега и наледи.
На сегодняшний день возбуждено более 40 административных дел, внесено 280 представлений, а 82 руководителям организаций и органов местного самоуправления объявлены предостережения о недопустимости нарушений закона.
Работа по контролю продолжается, виновным должностным лицам будет дана строгая правовая оценка.
