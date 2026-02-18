В РФ подали заявку на бренд «Лариса Долина Сохранить и приумножить»
Заявка направлена в Роспатент в феврале 2026 года
Заявка на регистрацию товарного знака «Лариса Долина Сохранить и приумножить» подана в России от имени народной артистки Ларисы Долиной. Об этом пишет РИА «Новости».
Согласно материалам ведомства, заявка была подана в феврале 2026 года. В качестве заявителя указана Долина Лариса Александровна.
Под данным брендом планируется осуществлять операции с недвижимостью, оказывать консультационные услуги по вопросам задолженности, а также предоставлять услуги по подготовке юридических документов.
