В РФ подали заявку на бренд «Лариса Долина Сохранить и приумножить»

Заявка направлена в Роспатент в феврале 2026 года

Заявка на регистрацию товарного знака «Лариса Долина Сохранить и приумножить» подана в России от имени народной артистки Ларисы Долиной. Об этом пишет РИА «Новости».

Согласно материалам ведомства, заявка была подана в феврале 2026 года. В качестве заявителя указана Долина Лариса Александровна.

Под данным брендом планируется осуществлять операции с недвижимостью, оказывать консультационные услуги по вопросам задолженности, а также предоставлять услуги по подготовке юридических документов.

Ранее «Реальное время» писало, что «бабушкина схема» признана «Словом года» в финансовой сфере.



Ариана Ранцева