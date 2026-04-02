Wildberries и Russ купила транспортные активы «Ситимобила» и еще двух компаний

Объединенная компания Wildberries и Russ (РВБ) купила транспортные активы «Ситимобила», а также «Таксовичкоф» и «Грузовичкоф», пишет РБК.

По словам представителя покупателя, решение продиктовано стратегией компании по развитию собственных сервисов транспортной логистики.

Сейчас развитие выкупленных активов стагнирует, им нужен сильный партнер. Однако конкурировать с «Яндексом» на этом рынке будет непросто, отметили эксперты.

При этом сумма сделки не раскрывается.

Никита Егоров