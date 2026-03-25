Суд Татарстана скостил срок для беглой замглавы Росреестра Зайдуллиной
Федеральный розыск скрывшейся перед приговором Ады Зайдуллиной пока не дал результата
Накануне Верховный суд Татарстана завершил рассмотрение апелляционных жалоб по резонансному «делу БТИ и Росреестра». Уголовная коллегия внесла в приговор существенные правки и смягчила наказание осужденных на 30 месяцев. При этом срок находящейся в федеральном розыске Ады Зайдуллиной, бывшего замруководителя управления Росреестра по Татарстану, сократился до 3 лет и 8 месяцев колонии общего режима, а ее экс-подчиненную частично оправдали, — сообщает журналист «Реального времени».
Напомним, по версии сотрудников СК и прокуратуры, преступления совершались в 2012—2018 годах, общий ущерб по 30 эпизодам дела составил 47 млн рублей, из которых большая часть — потери казанского муниципалитета. При этом исполком города гражданский иск по данному делу не заявлял. Его подала прокуратура на втором году судебного следствия, требуя вернуть в городскую казну 40,2 млн рублей — за 11 перепроданных участков и помещений, включая участок на улице Международной, собственниками которого стали граждане США.
Также в 4 млн рублей на следствии оценили ущерб граждан, с которых участники схемы брали деньги на «взятки в Регпалату» и на оформление участков в собственность, не объясняя происхождение земли. Еще в 400 тысяч рублей следствие оценило потери МУП «Центральная коммунальная служба» города Кирова от злоупотребления полномочиями в 2018—2019 годах со стороны директора МУП Михаила Мартыненко, возглавившего в Казани агентство «Азбука недвижимости».
Всего на скамье подсудимых оказалось 9 человек. Вину в мошенничествах в составе группы не признал никто из них, хотя некоторые подтверждали участие в подделке документов и помощи с сопровождении фиктивных покупок при официальной регистрации. Статус осужденных получили только восемь — по эпизоду с участием Виталия Зотова истекли сроки давности и наказания для него сторона обвинения не просила.
В июне 2025-го Приволжский райсуд Казани до приговора огласил еще постановление о частичном прекращении преследования фигурантов ввиду истечения все тех же сроков давности уголовного преследования. К примеру, по Аде Зайдуллиной утратили актуальность обвинения по превышению полномочий и внесению недостоверных записей в единый госреестр недвижимости, а также по ряду эпизодов мошенничества. Ее вину по оставшимся эпизодам районный суд тогда признал полностью доказанной и назначил наказание в 4 года колонии общего режима, но взять под стражу не смог — Зайдуллина не явилась на приговор. Ее адвокат сообщал — та отправилась навестить сына в зону СВО.
По данным «Реального времени», за девять месяцев найти беглянку силовикам так и не удалось. При этом по уже вступившему в силу приговору срок ее посадки сокращен на 4 месяца.
Верховный суд РТ признал смягчающим обстоятельством участие сына Зайдуллиной в СВО. А также исключил из описательно-мотивировочной части по отдельным эпизодам доказанных мошенничеств указания на нашедшие подтверждения обстоятельства об изготовлении Мартыненко и Зайдуллиной поддельного письма БТИ с приобщением его к правоустанавливающим документам в программном комплексе Росреестра, хищении той же парой 400 тысяч рублей и завладении этими и другими осужденными суммой в 1,3 млн рублей Хасанова, которого СК и районный суд признавали потерпевшим, а защита обвиняла в преступлении с уводом участков по сфабрикованным архивным постановлениям местной власти.
Кроме того, из приговора по эпизоду с землей на Лесопарковой, 32 исключили упоминание, что приобретение права на этот участок стало возможным благодаря служебному положению Зайдуллиной.
Апелляционная инстанция отменила осуждение экс-замначальника отдела управления Росреестра по РТ Светланы Рахматуллиной по эпизоду с казанским участком на Лесопарковой, 15 и признала за ней право на реабилитацию. Итоговый срок Рахматуллиной при этом сократился на год — до 2,5 года колонии общего режима, но эта дама получила отсрочку до достижения ее дочерью 14-летнего возраста.
Полгода Верховный суд Татарстана скостил признававшему лишь подделку документов председателю ЖСК «Заря-28» Артуру Акчурину, срок которого вчера сократился до 4 лет и 6 месяцев. До 4 лет и 2 месяцев снизили наказание в отношении Мартыненко.
Несмотря на представление прокуратуры о назначении реального наказания бывшему технику АО «Бюро технической инвентаризации РТ», риелтору Марине Мазитовой, Верховный суд согласился с райсудом о назначении ей условного срока, но сократил его до 2 лет 10 месяцев, установив испытательный срок 3 года и 10 месяцев.
О чем говорила до своего побега ВИП-сотрудница Росреестра, почему прокуратура и МВД занялись поиском свидетеля и на какие дефекты следствия указывали суду адвокаты осужденных — скоро в материале «Реального времени».
Заметим, в прениях прокуратура запрашивала для фигурантов почти полвека лишения свободы.
