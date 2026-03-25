Суд Татарстана скостил срок для беглой замглавы Росреестра Зайдуллиной

Федеральный розыск скрывшейся перед приговором Ады Зайдуллиной пока не дал результата

Ада Зайдуллина в Приволжском райсуде Казани.

Накануне Верховный суд Татарстана завершил рассмотрение апелляционных жалоб по резонансному «делу БТИ и Росреестра». Уголовная коллегия внесла в приговор существенные правки и смягчила наказание осужденных на 30 месяцев. При этом срок находящейся в федеральном розыске Ады Зайдуллиной, бывшего замруководителя управления Росреестра по Татарстану, сократился до 3 лет и 8 месяцев колонии общего режима, а ее экс-подчиненную частично оправдали, — сообщает журналист «Реального времени».

Напомним, по версии сотрудников СК и прокуратуры, преступления совершались в 2012—2018 годах, общий ущерб по 30 эпизодам дела составил 47 млн рублей, из которых большая часть — потери казанского муниципалитета. При этом исполком города гражданский иск по данному делу не заявлял. Его подала прокуратура на втором году судебного следствия, требуя вернуть в городскую казну 40,2 млн рублей — за 11 перепроданных участков и помещений, включая участок на улице Международной, собственниками которого стали граждане США.

Также в 4 млн рублей на следствии оценили ущерб граждан, с которых участники схемы брали деньги на «взятки в Регпалату» и на оформление участков в собственность, не объясняя происхождение земли. Еще в 400 тысяч рублей следствие оценило потери МУП «Центральная коммунальная служба» города Кирова от злоупотребления полномочиями в 2018—2019 годах со стороны директора МУП Михаила Мартыненко, возглавившего в Казани агентство «Азбука недвижимости».

Всего на скамье подсудимых оказалось 9 человек. Вину в мошенничествах в составе группы не признал никто из них, хотя некоторые подтверждали участие в подделке документов и помощи с сопровождении фиктивных покупок при официальной регистрации. Статус осужденных получили только восемь — по эпизоду с участием Виталия Зотова истекли сроки давности и наказания для него сторона обвинения не просила.

В июне 2025-го Приволжский райсуд Казани до приговора огласил еще постановление о частичном прекращении преследования фигурантов ввиду истечения все тех же сроков давности уголовного преследования. К примеру, по Аде Зайдуллиной утратили актуальность обвинения по превышению полномочий и внесению недостоверных записей в единый госреестр недвижимости, а также по ряду эпизодов мошенничества. Ее вину по оставшимся эпизодам районный суд тогда признал полностью доказанной и назначил наказание в 4 года колонии общего режима, но взять под стражу не смог — Зайдуллина не явилась на приговор. Ее адвокат сообщал — та отправилась навестить сына в зону СВО.

По данным «Реального времени», за девять месяцев найти беглянку силовикам так и не удалось. При этом по уже вступившему в силу приговору срок ее посадки сокращен на 4 месяца.

Верховный суд РТ признал смягчающим обстоятельством участие сына Зайдуллиной в СВО. А также исключил из описательно-мотивировочной части по отдельным эпизодам доказанных мошенничеств указания на нашедшие подтверждения обстоятельства об изготовлении Мартыненко и Зайдуллиной поддельного письма БТИ с приобщением его к правоустанавливающим документам в программном комплексе Росреестра, хищении той же парой 400 тысяч рублей и завладении этими и другими осужденными суммой в 1,3 млн рублей Хасанова, которого СК и районный суд признавали потерпевшим, а защита обвиняла в преступлении с уводом участков по сфабрикованным архивным постановлениям местной власти.

Кроме того, из приговора по эпизоду с землей на Лесопарковой, 32 исключили упоминание, что приобретение права на этот участок стало возможным благодаря служебному положению Зайдуллиной.

Апелляционная инстанция отменила осуждение экс-замначальника отдела управления Росреестра по РТ Светланы Рахматуллиной по эпизоду с казанским участком на Лесопарковой, 15 и признала за ней право на реабилитацию. Итоговый срок Рахматуллиной при этом сократился на год — до 2,5 года колонии общего режима, но эта дама получила отсрочку до достижения ее дочерью 14-летнего возраста.

Полгода Верховный суд Татарстана скостил признававшему лишь подделку документов председателю ЖСК «Заря-28» Артуру Акчурину, срок которого вчера сократился до 4 лет и 6 месяцев. До 4 лет и 2 месяцев снизили наказание в отношении Мартыненко.

Несмотря на представление прокуратуры о назначении реального наказания бывшему технику АО «Бюро технической инвентаризации РТ», риелтору Марине Мазитовой, Верховный суд согласился с райсудом о назначении ей условного срока, но сократил его до 2 лет 10 месяцев, установив испытательный срок 3 года и 10 месяцев.

О чем говорила до своего побега ВИП-сотрудница Росреестра, почему прокуратура и МВД занялись поиском свидетеля и на какие дефекты следствия указывали суду адвокаты осужденных

Заметим, в прениях прокуратура запрашивала для фигурантов почти полвека лишения свободы.