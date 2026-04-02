«Предприятие может вести более широкую деятельность, но занижать налогообложение»

Экономист Андрей Бунич объяснил, зачем в России разработали новые коды для бизнеса и станут ли предприниматели платить больше налогов

Фото: Михаил Захаров

Корректировки вводят в силу произошедших изменений в экономике

Минэкономразвития разработало план перехода на новые общероссийские классификаторы видов экономической деятельности (ОКВЭД) и продукции по видам экономической деятельности (ОКПД). Соответствующий проект плана мероприятий ведомство в марте направило в заинтересованные ведомства, пишет РБК.

По словам экспертов, корректировки вводят в силу произошедших изменений в экономике. Например, предлагается поделить раздел «Информация и связь» на два раздела — «Издательское дело, вещание, производство и распространение контента» и «Связь, разработка программного обеспечения, консультационная деятельность, вычислительная инфраструктура и другие информационные услуги».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По данным пресс-службы Минэкономразвития, новые коды появятся в сферах:

Цифровая экономика — деятельность маркетплейсов, агрегаторов, платформенной занятости.

Креативная экономика — стриминговые сервисы, подкасты, блогерская деятельность, индустрия видеоигр.

Телекоммуникации — M2M-связь, облачные сервисы, дата-центры.

Биотехнологии и медицина — новые виды медицинских услуг, биофармацевтика.

Обрабатывающая промышленность и авиация — новые производства, беспилотные системы.

Логистика — мультимодальные перевозки, складские сервисы нового типа.

Образование и наука — онлайн-образование, научные разработки в новых областях.

Напомним, что прежний классификатор видов экономической деятельности действует в России с 2014 года. При этом на новую классификацию планируют перейти поэтапно: первые датируются августом 2026 года, а финальные — 2030 годом.

«С появлением новых технологий у бизнеса появляются новые возможности»

Вводимые изменения необходимы, чтобы структурировать бизнес и получить с его деятельности больше налогов. Об этом «Реальному времени» сообщил экономист, руководитель Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич:



— Дело в том, что с появлением новых технологий у бизнеса появляются новые возможности. Допустим, супермаркеты занимаются не только торговлей, но и доставкой продуктов. Некоторые магазины и вовсе умудряются организовать некий «общепит». С маркетплейсами вообще отдельная история: там продают и питание, и бытовые товары, и одежду, у них также есть курьерская служба. В итоге из-за таких «гибридных систем» сейчас сложно определить, где заканчивается одна деятельность, а где начинается другая.

Он подчеркнул, что старые коды, которые действуют с 2014 года, уже действительно не соответствуют действительности. Как следствие возникают проблемы с учетом и налогообложением.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Если классификация непонятна и неточная, то тогда этим, естественно, можно пользоваться. Иными словами, предприятие может вести более широкую деятельность, но проходить по квалификации только в одном качестве и занижать налогообложение, — обратил внимание Бунич.

При этом экономист допустил, что из-за уточнений в квалификации бизнес станет платить больше налогов. Сейчас, пока налоговая система отстает от новшеств, бизнес выигрывает, но потом «налоговая подтягивается». Однако бизнес тоже нельзя обвинять в том, что он пользуется этим «лагом», ведь система есть, она учтена.

— Тем не менее рано или поздно налоговая служба научится всех вычислять, — резюмировал эксперт.

Никита Егоров