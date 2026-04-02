«Предприятие может вести более широкую деятельность, но занижать налогообложение»
Экономист Андрей Бунич объяснил, зачем в России разработали новые коды для бизнеса и станут ли предприниматели платить больше налогов
Корректировки вводят в силу произошедших изменений в экономике
Минэкономразвития разработало план перехода на новые общероссийские классификаторы видов экономической деятельности (ОКВЭД) и продукции по видам экономической деятельности (ОКПД). Соответствующий проект плана мероприятий ведомство в марте направило в заинтересованные ведомства, пишет РБК.
По словам экспертов, корректировки вводят в силу произошедших изменений в экономике. Например, предлагается поделить раздел «Информация и связь» на два раздела — «Издательское дело, вещание, производство и распространение контента» и «Связь, разработка программного обеспечения, консультационная деятельность, вычислительная инфраструктура и другие информационные услуги».
По данным пресс-службы Минэкономразвития, новые коды появятся в сферах:
- Цифровая экономика — деятельность маркетплейсов, агрегаторов, платформенной занятости.
- Креативная экономика — стриминговые сервисы, подкасты, блогерская деятельность, индустрия видеоигр.
- Телекоммуникации — M2M-связь, облачные сервисы, дата-центры.
- Биотехнологии и медицина — новые виды медицинских услуг, биофармацевтика.
- Обрабатывающая промышленность и авиация — новые производства, беспилотные системы.
- Логистика — мультимодальные перевозки, складские сервисы нового типа.
- Образование и наука — онлайн-образование, научные разработки в новых областях.
Напомним, что прежний классификатор видов экономической деятельности действует в России с 2014 года. При этом на новую классификацию планируют перейти поэтапно: первые датируются августом 2026 года, а финальные — 2030 годом.
«С появлением новых технологий у бизнеса появляются новые возможности»
Вводимые изменения необходимы, чтобы структурировать бизнес и получить с его деятельности больше налогов. Об этом «Реальному времени» сообщил экономист, руководитель Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич:
Он подчеркнул, что старые коды, которые действуют с 2014 года, уже действительно не соответствуют действительности. Как следствие возникают проблемы с учетом и налогообложением.
— Если классификация непонятна и неточная, то тогда этим, естественно, можно пользоваться. Иными словами, предприятие может вести более широкую деятельность, но проходить по квалификации только в одном качестве и занижать налогообложение, — обратил внимание Бунич.
При этом экономист допустил, что из-за уточнений в квалификации бизнес станет платить больше налогов. Сейчас, пока налоговая система отстает от новшеств, бизнес выигрывает, но потом «налоговая подтягивается». Однако бизнес тоже нельзя обвинять в том, что он пользуется этим «лагом», ведь система есть, она учтена.
— Тем не менее рано или поздно налоговая служба научится всех вычислять, — резюмировал эксперт.
