Отец Маска снова приедет в Казань

Отец руководителя компании Tesla Илона Маска — международный инвестор Эррол Маск снова приедет в Казань. В столице Татарстана 9 апреля он станет участником Российского венчурного форума, сообщила организатор поездки Маска в России Светлана Горева на пресс-конференции ТАСС.

— У нас будет основное мероприятие — это в Казани, 9-го числа, где мистер Маск примет участие в венчурном форуме. И 15 апреля он также поучаствует в форуме Blockchain. И вот уже в ближайшее время — завтра — у нас будет встреча в Торгово-промышленной палате России, — сказала она.

Напомним, что ранее отец бизнесмена уже посещал Татарстан. Так, Маск-старший был в Иннополисе.

