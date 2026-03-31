Татарстанцы могут перенести рабочие чаты из мессенджера на платформу для бизнес-коммуникаций

В перенесенных переписках сохранятся текстовые сообщения, эмодзи и файлы. Чтобы продолжить переписку, пользователю достаточно будет добавить в нее нужных участников

Фото: Динар Фатыхов

МТС Линк, платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, представила инструмент для переноса архива рабочих чатов из Telegram. Пользователи смогут перенести свои каналы, переписки и файлы в мессенджер Чаты от МТС Линк и продолжить рабочее общение без риска потери важной информации.

Татарстанские компании смогут выгружать каналы и чаты по папкам из Telegram и загружать их в Чаты. В перенесенных переписках сохранятся текстовые сообщения, эмодзи и файлы. Чтобы продолжить переписку, пользователю достаточно будет добавить в нее нужных участников.

В сервисе доступны личные и групповые чаты, каналы, треды, приватные и групповые звонки из интерфейса, возможность редактировать отправленные сообщения и реагировать на них с помощью эмодзи. Вход в мессенджер осуществляется по технологии единого входа (SSO). Также в сервисе можно создавать профили, менять статусы, обмениваться файлами, находить сотрудников в адресной книге компании, проводить поиск по сообщениям, включать и отключать пуш‑уведомления.

Марат Кабанов, директор МТС в Татарстане.

«Работа в корпоративных мессенджерах на сегодняшний день связана не только с вопросом безопасности, но и удобством использования. Благодаря авторизации через рабочую учетную запись бизнес снижает риски утечки информации. Функция ассистента на базе ИИ помогает сформировать краткое содержание и итог переписки, если пользователь пропустил сообщения. А хранение переписок, файлов и иной рабочей информации на одной — отечественной платформе, не зависящей от внешних обстоятельств, обеспечивает ее сохранность и быстрый доступ к необходимым данным. Татарстанские компании могут протестировать все эти и другие функции Чатов от МТС Линк во время бесплатного ознакомительного периода», — рассказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

