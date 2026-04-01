Налоговая Татарстана и «Булгарпиво» заключили мировое соглашение в рамках дела о банкротстве

22:55, 01.04.2026

Фото: Анастасия Фартыгина

Управление Федеральной налоговой службы по Татарстану и ОАО «Булгарпиво» заключили мировое соглашение в рамках дела о банкротстве предприятия. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Напомним, что «Булгарпиво» задолжало бюджету 515,4 млн рублей.

«Булгарпиво» — крупный производитель в Закамье (пиво, квас, вода), основанный в 1981 году.

Ранее сообщалось, что в феврале 2026 года налоговая подала иск о банкротстве «Булгарпива». При этом за год до этого ФНС предоставила челнинскому производителю пива рассрочку на уплату налоговых долгов.

Никита Егоров

