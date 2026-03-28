В Казани обсудят партнерство бизнеса и города в сфере туризма

В воскресенье, 29 марта, в Казани стартует фестиваль «Звезды гостеприимства». Тема встречи «Устойчивый туризм: партнерство бизнеса и города». Мероприятие начнется в 12:00, а завершится в 17:00. Место встречи — Нацбиблиотека республики, сообщила пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

На встрече гости смогут узнать, как Казань внедряет принципы ESG в туристическую отрасль, как строят отели будущего, как инфраструктура помогает показывать красоту природы, не навредив ей. Кроме того, спикеры расскажут про мировые тренды в туриндустрии и практики внедрения инклюзивных программ, а также принципы работы с сообществами.

Стать слушателем может любой желающий по предварительной регистрации.

Ранее сообщалось, что в Казани пройдет мастер-класс международного маркетолога Гарретта Джонстона.

Никита Егоров