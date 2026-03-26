Скорость сборки Ту-214 на Казанском авиазаводе увеличилась, заявил Миргалимов

Раньше стыковка крыла с фюзеляжем занимала два месяца, а теперь — 14 дней

Скорость сборки Ту-214 на Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова — филиале АО «Туполев» увеличилась. Об этом сообщил директор предприятия Зуфар Миргалимов, чьи слова приводит пресс-служба ОАК в телеграм-канале.

Напомним, что на КАЗ прошла конференция поставщиков по вопросам поставки комплектующих изделий и материалов в обеспечение товарного плана по производству АО «Туполев» авиатехники в 2026—2027 годах.

— Производственный план по выпуску Ту-214 остается неизменным: мы должны выйти на 20 самолетов в год. Мы уже достигли значительного увеличения скорости сборки. Например, раньше стыковка крыла с фюзеляжем занимала два месяца. Сейчас работа организована таким образом, чтобы стыковка проходила за 14 дней, с последующим выходом на целевой такт в 12 дней, — сказал Миргалимов.

Он подчеркнул, что команде предприятия по силам осуществить данный план.

В ходе конференции представители «Туполева» и организаций-партнеров также обсудили планы по производственным программам, прогнозируемые работы по поддержанию исправности авиатехники, а также вопросы поставок комплектующих изделий. Еще гости посетили цеха казанского предприятия и ознакомились с производственным циклом.

Ранее раис Татарстана Рустам Минниханов обсудил с главой ОАК модернизацию Казанского авиазавода.

Никита Егоров