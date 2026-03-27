В Казани пройдет мастер-класс международного маркетолога Гарретта Джонстона

Мероприятие посвящено будущему татарстанского бизнеса

В Казани 13 апреля состоится очный интенсивный мастер-класс «Будущее татарстанского бизнеса: где встречаются пассионарность, технологии и клиент». Мероприятие проведет международный эксперт в области коммерческих и маркетинговых стратегий Гарретт Джонстон — специалист по сложным экономическим рынкам.



Мастер-класс будет посвящен ключевым вызовам современной экономики и возможностям развития бизнеса в условиях технологической трансформации. В настоящее время мировая экономика вступает в этап шестого технологического уклада, в котором ключевую роль в развитии бизнеса играет искусственный интеллект. Особое внимание будет уделено стратегическому управлению и повышению конкурентоспособности компаний.

Отдельный акцент сделан на развитии малого и среднего бизнеса, который сегодня формирует основу современной экономики и является источником значительной части инноваций и предпринимательских инициатив.



Место проведения: ИТ-парк им. Башира Рамеева. Дата и время: 13 апреля 2026 года, с 10:00 до 18:00. Организаторами мероприятия выступают АИР Татарстана и АНО «Дирекция международных программ».

Ранее сообщалось, что в России руководители компаний стали меньше обращать внимание на курение соискателей.

Никита Егоров