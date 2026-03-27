В России руководители компаний стали меньше обращать внимание на курение соискателей

Лишь 13% работодателей отдают предпочтение некурящим кандидатам

На сегодняшний день лишь 13% работодателей отдают предпочтение некурящим кандидатам. Это минимальный показатель с 2011 года, пишет РБК со ссылкой на исследование SuperJob.

Отмечается, что доля работодателей с таким подходом снижалась с каждым годом. Так, если в 2011-м 25% работодателей выбирали некурящих сотрудников, то в 2020 году таких было уже 21%. Причем 55% компаний сообщили, что не смотрят на наличие вредных привычек у соискателей, треть фирм фиксируют факт курения, но не считают его недостатком.

В компаниях с некурящим топ-менеджментом некурящих соискателей выбирают чаще (14%), чем в организациях, где руководство курит (10%). Из работодателей, которые учтут данный фактор, 57% делают это для любых позиций, 43% — только для отдельных, чаще всего в сферах с постоянным контактом с людьми (медицина, образование, продажи, офисные и административные роли).

По словам экспертов, фокус работодателей на наличие вредной привычки у работника сменился на фоне дефицита кадров. В связи с этим в компаниях стали чаще регламентировать перекуры, чем отказывать в найме из-за данной зависимости.

Ранее сообщалось, что в России курьеры зарабатывают на 12% больше, чем специалисты с высшим образованием.

Никита Егоров