В России руководители компаний стали меньше обращать внимание на курение соискателей
Лишь 13% работодателей отдают предпочтение некурящим кандидатам
На сегодняшний день лишь 13% работодателей отдают предпочтение некурящим кандидатам. Это минимальный показатель с 2011 года, пишет РБК со ссылкой на исследование SuperJob.
Отмечается, что доля работодателей с таким подходом снижалась с каждым годом. Так, если в 2011-м 25% работодателей выбирали некурящих сотрудников, то в 2020 году таких было уже 21%. Причем 55% компаний сообщили, что не смотрят на наличие вредных привычек у соискателей, треть фирм фиксируют факт курения, но не считают его недостатком.
В компаниях с некурящим топ-менеджментом некурящих соискателей выбирают чаще (14%), чем в организациях, где руководство курит (10%). Из работодателей, которые учтут данный фактор, 57% делают это для любых позиций, 43% — только для отдельных, чаще всего в сферах с постоянным контактом с людьми (медицина, образование, продажи, офисные и административные роли).
По словам экспертов, фокус работодателей на наличие вредной привычки у работника сменился на фоне дефицита кадров. В связи с этим в компаниях стали чаще регламентировать перекуры, чем отказывать в найме из-за данной зависимости.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».