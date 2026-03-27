Конкурс «Инвестор года» в Татарстане получил официальный республиканский статус

22:23, 27.03.2026

Теперь инициатива получит дополнительное признание со стороны правительства

Фото: Реальное время

Конкурс «Инвестор года» в Татарстане получил официальный республиканский статус, следует из постановления, принятого кабмином республики.

Теперь инициатива, ранее проводимая в рамках ежегодного «Клуба инвесторов» по установленным регламентам, будет закреплена на республиканском уровне и получит дополнительное признание со стороны правительства.

Цель данного конкурса — признать вклад инвесторов в развитие экономики Татарстана. Получение официального статуса повысит значимость награды и станет дополнительным стимулом для реализации новых проектов. Помимо этого, системное поощрение инвесторов рассмотрят как один из факторов улучшения инвестклимата и повышения привлекательности республики для партнеров.

Вклад инвесторов в экономику региона получит высокую оценку, а лучшие проекты отметят на уровне правительства.

Ранее сообщалось, что Татарстан попал в топ‑10 по числу частных инвесторов.

Также розничные инвесторы вложили в российский рынок рекордные 2,5 трлн рублей за год.

Никита Егоров

Бизнес Татарстан

Читайте также
