Названо количество сотрудников на малых предприятиях Татарстана

По численности штата в таких организациях республика вошла в топ-5 регионов России

В среднем по итогам 2025 года на малых предприятиях Татарстана числилось 163,8 тыс. работников. Причем по численности сотрудников в подобных организациях республика оказалась в пятерке лидеров среди регионов России, следует из данных Росстата.

Больше всего сотрудников числится на малых предприятиях Москвы (923,1 тыс. человек), Санкт-Петербурга (435,4 тыс.) и Московской области (317,1 тыс.). На четвертом месте по численности штата в подобных организациях — Краснодарский край (170 тыс.).

Меньше всего сотрудников числится на малых предприятиях Чукотского автономного округа (1,2 тыс.), Ненецкого автономного округа (1,5 тыс.) и Республики Тыва (1,8 тыс.).

Отметим, что оборот малых предприятий Татарстана, согласно опубликованной статистике, составил 1 499 107 200 000 рублей по итогам 2025 года.

Никита Егоров