«Альфа-Банк» купил платформу MarketGuru

17:27, 27.03.2026

Сделка позволит банку укрепить позиции в сегменте электронной коммерции и развивать цифровые сервисы для предпринимателей

Фото: Артем Дергунов

«Альфа-Банк» объявил о приобретении платформы аналитики для селлеров MarketGuru. Сделка направлена на развитие цифровых сервисов для предпринимателей и укрепление позиций банка в сегменте электронной коммерции. Интеграция позволит расширить экспертизу в области торговых онлайн-площадок и получить доступ к аналитическим данным, исследованиям и инсайтам поведения селлеров.

После сделки MarketGuru сохранит руководство и команду, а также получит доступ к инфраструктуре и технологической базе банка для ускорения развития продукта.

Ариана Ранцева

