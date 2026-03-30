Количество магазинов в России уменьшилось впервые с 1990‑х

В 2025 году в продуктовом ретейле зафиксирована худшая за всю современную историю динамика развития новых магазинов «у дома»

Количество офлайн‑магазинов в России начало снижаться впервые за 25 лет. Как пишет Forbes, причины этого тренда — наступление маркетплейсов, рост себестоимости торговли, налоговые изменения, снижение потребления и высокая продуктовая инфляция.

Основатель Infoline Иван Федяков привел статистику компании: в Москве число торговых точек с начала прошлого года к началу 2026 года снизилось с 87 до 82,5 тыс. В Санкт‑Петербурге ситуация тоже демонстрирует спад: в начале 2025 года было 44 тыс. магазинов, а к началу 2026‑го осталось 42,2 тыс. Похожий тренд развивается по всей стране и затрагивает все торговые точки — от продуктовых «у дома», супермаркетов и киосков с фруктами до салонов связи и магазинов одежды.

По оценке Infoline, в 2025 году в продуктовом ретейле зафиксирована худшая за всю современную историю динамика развития новых магазинов «у дома»: число открытий новых точек упало в шесть раз. Это произошло впервые с 2017 года. С января по сентябрь прошлого года крупнейшие продуктовые сети открыли около 5 300 магазинов — на 30% меньше, чем годом ранее.

Конкретные примеры подтверждают общую тенденцию:

сеть «Красное и белое» в 2024 году открыла 4 500 алкомаркетов, а в 2025‑м — лишь несколько сотен, при этом часть точек была закрыта;

«Вкусвилл» и «Светофор» сократили свои сети примерно на 10%;

в прошлом году в России закрылось 12% магазинов одежды.

По итогам 2025 года совокупные продажи трех крупнейших универсальных маркетплейсов достигли 8,59 трлн рублей. Это на 32,2% больше год к году.

Рената Валеева