Почти четверть предприятий в Татарстане специализируется на торговле и ремонте авто

Еще 7,5% татарстанских предприятий специализируются на науке и технических услугах

Фото: Максим Платонов

По состоянию на 1 января 2026 года почти четверть (23,5%) предприятий в Татарстане специализируется на торговле и ремонте автомобилей. Также практически у каждого десятого бизнеса в республике (9,2%) основным видом деятельности является промышленность. Такие данные приводит Татарстанстат.

Еще 7,5% татарстанских предприятий специализируются на науке и технических услугах, а 7,1% — на недвижимости. Почти каждый седьмой бизнес (14,6%) занят в сфере строительства, а больше трети (38,1%) — на других видах деятельности.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 1 февраля 2026 года в республике насчитывается 96,4 тыс. организаций. Причем большинство из них (93,9 тыс.) являются юрлицами, а 2,5 тыс. — филиалами, представительствами и другими обособленными подразделениями юрлиц и иными неюридическими лицами.

Никита Егоров